ОК "Юг": в корабельной группировке вражеского флота наготове 4 ракетоносителя
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В корабельной группировке вражеского флота снова наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
В корабельной группировке вражеского флота снова наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных – с 24 ракетами "Калибр" в снаряжении.
Враг продолжает держать под угрозой ракетные удары как юг Украины, так и другие регионы. Не исключено применение ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации, пишут в ОК "Юг".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 46 тысяч