ОК "Юг": в корабельной группировке вражеского флота наготове 4 ракетоносителя

Детали

В корабельной группировке вражеского флота снова наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных – с 24 ракетами "Калибр" в снаряжении.

Враг продолжает держать под угрозой ракетные удары как юг Украины, так и другие регионы. Не исключено применение ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации, пишут в ОК "Юг".

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