ОК "Південь": в корабельному угрупованні ворожого флоту напоготові 4 ракетоносії

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В корабельному угрупованні ворожого флоту знову напоготові 4 ракетоносії – 2 надводних і 2 підводних – з 24-ма ракетами "Калібр" у спорядженні.

Тож, ворог продовжує тримати під загрозою ракетних ударів як південь України, так і інші регіони. Не виключено застосування і ракетних комплексів із Криму та стратегічної авіації, пишуть в ОК "Південь".

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