ОК "Південь": в корабельному угрупованні ворожого флоту напоготові 4 ракетоносії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В корабельному угрупованні ворожого флоту знову напоготові 4 ракетоносії – 2 надводних і 2 підводних. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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В корабельному угрупованні ворожого флоту знову напоготові 4 ракетоносії – 2 надводних і 2 підводних – з 24-ма ракетами "Калібр" у спорядженні.
Тож, ворог продовжує тримати під загрозою ракетних ударів як південь України, так і інші регіони. Не виключено застосування і ракетних комплексів із Криму та стратегічної авіації, пишуть в ОК "Південь".
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