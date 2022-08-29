ОК «Юг»: в корабельной группировке вражеского флота наготове 20 «Калибров»
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В корабельной группировке вражеского флота снова наготове 3 ракетоносителя – 2 надводных и 1 подводных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование «Юг».
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«Корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель ракет. Суммарное количество ракет составляет до 20 «калибров». Для массовости на чередование добавлен большой десантный корабль», — говорится в сообщении.
В командовании напомнили об угрозе этих ракет, которые готовы стрелять по Украине.
Напомним
Украинская авиация 8 раз атаковала российские опорные пункты в 8 районах на юге Украины.