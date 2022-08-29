ОК «Південь»: в корабельному угрупованні ворожого флоту напоготові 20 «Калібрів»
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В корабельному угрупованні ворожого флоту знову напоготові 3 ракетоносії – 2 надводних і 1 підводних. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування «Південь».
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«Корабельне угруповання ворожого флоту продовжує тримати напоготові 2 надводних і 1 підводний носій ракет. Сумарна кількість ракет складає до 20 «Калібрів». Для масовості на чергування доданий великий десантний корабель», — йдеться в повідомленні.
В командуванні нагадали про загрозу цих ракет, які напоготові стріляти по України.
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