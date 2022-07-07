ОК "Юг": оккупанты увеличили свое присутствие в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Оккупанты увеличили свою корабельную группировку в Черном море до 5 ракетных кораблей и двух подлодок. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Цитата
"Корабельная группировка черноморского флота увеличилась – сейчас это пять ракетных кораблей и две подводные лодки, несущие вместе 48 "Калибров", вместе с ними один большой десантный корабль", - говорится в сообщении.
Детали
Также в ОК "Юг" сообщают, что угроза ракетных атак остается, морская десантная операция – маловероятна, но не отменена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОК "Юг": украинская авиация дважды обстреляла опорные пункты оккупантов в районе Благодатного