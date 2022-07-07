ОК "Південь": окупанти збільшили свою присутність в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Окупанти збільшили своє корабельне угруповання в Чорному морі до 5 ракетних кораблів та двох підводних човнів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"Корабельне угруповання чорноморського флоту збільшилось – зараз це п’ять ракетних кораблів та два підводних човна, що несуть разом 48 "Калібрів", разом з ними один великий десантний корабель", - йдеться в повідомленні.
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Також в ОК "Південь" повідомляють, що загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція – маловірогідна, але не скасована.
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