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ОК "Південь": окупанти збільшили свою присутність в Чорному морі

ОК "Південь": окупанти збільшили свою присутність в Чорному морі

Київ • УНН

 • 132791 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Окупанти збільшили своє корабельне угруповання в Чорному морі до 5 ракетних кораблів та двох підводних човнів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Цитата

"Корабельне угруповання чорноморського флоту збільшилось – зараз це п’ять ракетних кораблів та два підводних човна, що несуть разом 48 "Калібрів", разом з ними один великий десантний корабель", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також в ОК "Південь" повідомляють, що загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція – маловірогідна, але не скасована.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ОК "Південь": українська авіація двічі обстріляла опорні пункти окупантів в районі Благодатного

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