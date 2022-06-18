ОК "Юг": оккупанты пытаются держать в напряжении гражданское население
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Коварную тактику ракетных ударов враг продолжает использовать как средство боевого и психологического давления и на силы обороны, и на мирных жителей. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования “Юг”, передает УНН.
Детали
Так, в результате ракетного удара крылатыми ракетами воздушного базирования по Николаеву, когда рашисты попали в промышленный объект, разбили спортивный клуб и снова попали прямо в жилой район, повреждены несколько многоквартирных домов, трансформаторная подстанция: 2 человека погибли, 20 ранены, среди них 2 ребенка.
Днем враг совершил еще и артиллерийский обстрел пригорода Николаева не менее 10 152 мм снарядами. Существенных разрушений и потерь среди населения нет.
“Так враг пытается держать в напряжении населения освобожденных и прилегающих к линии столкновения территорий и деморализовать состояние войск имитацией своего присутствия в тылу”, — говорится в сообщении.
Напомним
Подлодка и пять кораблей российских захватчиков продолжают блокировку северо-западной части Черного моря.