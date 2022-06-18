ОК "Південь": окупанти намагаються тримати в напруженні цивільне населення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Підступну тактику ракетних ударів ворог продовжує використовувати, як засіб бойового і психологічного тиску і на сили оборони, і на мирних жителів. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування “Південь”, передає УНН.
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Так, внаслідок ракетного удару крилатими ракетами повітряного базування по Миколаєву, коли рашисти поцілили у промисловий об’єкт, вщент розбили спортивний клуб та знову влучили просто у житловий район, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, трансформаторну підстанцію: 2 людини загинули, 20 поранено, серед них 2 дитини.
Вдень ворог здійснив ще й артилерійський обстріл передмістя Миколаєва щонайменше 10 152 мм снарядами. Суттєвих руйнувань та втрат серед населення нема.
“Так ворог намагається тримати в напруженні населення вивільнених і прилеглих до лінії зіткнення територій та деморалізувати стан військ імітацією своєї присутності в тилу”, — йдеться у повідомленні.
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