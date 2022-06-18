ОК "Південь": окупанти намагаються тримати в напруженні цивільне населення

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Так, внаслідок ракетного удару крилатими ракетами повітряного базування по Миколаєву, коли рашисти поцілили у промисловий об’єкт, вщент розбили спортивний клуб та знову влучили просто у житловий район, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, трансформаторну підстанцію: 2 людини загинули, 20 поранено, серед них 2 дитини.

Вдень ворог здійснив ще й артилерійський обстріл передмістя Миколаєва щонайменше 10 152 мм снарядами. Суттєвих руйнувань та втрат серед населення нема.

“Так ворог намагається тримати в напруженні населення вивільнених і прилеглих до лінії зіткнення територій та деморалізувати стан військ імітацією своєї присутності в тилу”, — йдеться у повідомленні.

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