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Обзор жилых комплексов от холдинга "Киевгорстрой" на левом берегу Киева

Обзор жилых комплексов от холдинга "Киевгорстрой" на левом берегу Киева

Киев  •  УНН

 • 75581 просмотра

КИЇВ. 6 липня. УНН. На левом берегу столицы “Киевгорстрой” реализует жилье в двух строящихся жилых комплексах. Еще два комплекса — в проекте. Продолжаем знакомить читателей с проектами холдинговой компании “Киевгорстрой”.

Предыдущая статья была посвящена новостройкам на правом берегу Киева. В данной публикации расскажем о жилых комплексах, расположенных на левом берегу.

Две новостройки уже возводятся, и квартиры в них продаются. Это жилые комплексы “Урловский-1” и “Каховская”. В планах холдинговой компании старт строительства еще двух: “Урловского-2” и ЖК по улице Кибальчича, 2.

Жилой комплекс “Урловский-1”

ЖК “Урловский-1” расположен в Дарницком районе столицы, между Березняками и Осокорками, в 500 метрах от набережной Днепра.

Жилой комплекс будет состоять из семи 26-этажных домов, расположенных в шахматном порядке на участке 3,07 га.
Ближайшая к жилому комплексу станция метро — “Осокорки”. До ключевой магистрали района Днепровской набережной — 400 м.

По улице Причальной, на которой расположен комплекс, ходят маршрутки №№ 177 и 178, автобус № 108.
В пешей доступности от “Урловского-1” — гипермаркет “Новус”, почтовые и банковские отделения, озеро Жандарка и Днепровская набережная.

В комплексе планируется небольшой детский сад. В пешей доступности — детский сад № 100, средняя общеобразовательная школа № 329 им. Георгия Гонгадзе и № 111 им. Ковпака.

Все семь домов жилого комплекса будут объединены стилобатом. На нем застройщик планирует обустроить придомовую территорию: детские и спортивные площадки, зоны отдыха, зеленые аллеи. В стилобатной части комплекса разместятся коммерческие помещения: магазины, кафе, аптеки и салоны красоты. В стилобате застройщик обустроит паркинг, соединенный с жилой частью здания скоростными лифтами.

Преимущества: двор без машин, эксплуатируемая крыша стилобата (верхняя часть ступенчатого цоколя здания, или общий цокольный этаж, объединяющий несколько зданий. Сегодня стилобаты популярны в использовании при строительстве высотных зданий, так называемых “свечей” — ред.), близость к реке Днепр.

Недостатки: расположенная недалеко промзона, которая, согласно принятому ДПТ (детальный план територии - ред.), будет застраиваться.

Дом № 1 введут в эксплуатацию в ІV квартале 2021 года.

Цены на квартиры в таблице ниже указаны с учетом скидки 10% при 100-процентной оплате.

Комнат Общая площадь, от — до, кв. м Цена за кв. м, грн 1 33,36 — 44,01 от 22 158 2 60,07 — 67,92 от 21 967 3 76,81 — 89,87 от 21 784 4+ 108,02 — 126,69 от 20 470

Жилой комплекс “Каховская”

ЖК “Каховская” возводится в Днепровском районе Киева, на Никольской Слободке.

Жилой комплекс будет состоять из пяти 26-этажных домов комфорт-класса: четыре односекционных, пятый — восьмисекционный. Количество квартир — 2350. Площадь участка — 4,35 га.

ЖК “Каховская” расположен в исторической части города. Ближайшая станция метро — “Левобережная”, дорога на общественном транспорте до метро займет 10 минут. Остановка автобусов №№ 95, 117 и маршрутки 215к находится через дорогу от жилого комплекса. В пяти минутах ходьбы — железнодорожная станция Киев-Днепровский.
В 600 метрах — парк “Победа” и набережная Русановского пролива. За 20 минут можно дойти до Академического театра на Левом берегу, торгового центра “Комод”, супермаркета “Новус”.

В комплексе планируется собственный детский сад. В пешей доступности — детский сад № 628, специализированная школа № 65 и колледж им. Сухомлинского.

На первых этажах жилого комплекса разместятся магазины, рестораны и другие коммерческие помещения. Дома располагаются так, чтобы визуально создать закрытую внутреннюю территорию. На ней застройщик обустроит детские площадки, места для занятий спортом и отдыха. Также предусмотрен подземный паркинг на 292 машино-места.

Преимущества: развитая транспортная инфраструктура, парк и пролив в пешей доступности, отличные маршруты для велопрогулок.

Недостатки: близость железнодорожного полотна, небольшой подземный паркинг.
Комплекс планируют вводить в эксплуатацию начиная с ІV квартала 2018 года (дома 1, 2, 3) и заканчивая ІV кварталом 2019-го (дом 4).

Цены на квартиры в таблице ниже указаны с действующими при 100-процентной оплате скидками:
• 10% при покупке 1- и 2-комнатных квартир;
• 15% при покупке 3- и 4-комнатных квартир.

Комнат Общая площадь от — до, кв. м Цена за кв. м, от, грн 1 30,4 — 31,9 от 20 506 2 61,9 — 66,8 от 19 030 3 74,7 — 130,8 от 17 483 4+ 114,7 — 164,6 от 17 176

Скидка, рассрочка, ипотека

Купить квартиру в новостройках “Киевгорстроя” можно тремя способами.

Первый вариант: оплатить 100% стоимости жилья, получив скидку от застройщика в размере от 5 до 15% в зависимости от выбранного жилого комплекса.

Второй вариант: приобрести квартиру в рассрочку.

Третий: воспользоваться ипотекой от банков-партнеров холдинговой компании “Киевгорстрой”. Детальнее об условиях программ лояльности можно узнать, ознакомившись с инфографикой ниже.

Сделать точный просчет помогут сотрудники отдела продаж по телефону +38 (044) 379 45 72.

Новые проекты “Киевгорстроя”

Жилой комплекс “Урловский-2”

Жилой комплекс “Урловский-2” расположен в Дарницком районе столицы, в трех километрах от станции метро “Осокорки”.
Новостройка комфорт-класса.

Как и в ЖК “Урловский-1”, особенностью комплекса станет стилобат, объединяющий четыре 26-этажных дома. На крыше стилобата застройщик обустроит игровые и спортивные площадки, зоны отдыха. В стилобатной части разместятся коммерческие помещения и двухуровневый паркинг.

Территория будет доступна только для жителей комплекса и свободна от машин. Жилой комплекс расположится в десяти минутах ходьбы от набережной Днепра и озера Нижний Тельбин.


В “Урловском-2” запланированы такие квартиры:
1-комнатные — от 35 кв. м,
2-комнатные — от 61 кв. м,
3-комнатные — от 73 кв. м.

Жилой комплекс по улице Кибальчича, 2

Жилой комплекс по ул. Кибальчича, 2 расположен в Днепровском районе столицы, в жилом массиве Радужный, в пяти километрах от станции метро “Дарница”.

Жилой комплекс будет состоять из трех 26-этажных домов, технология строительства — монолитно-каркасная. На первых этажах разместятся магазины, аптеки и кафе. На придомовой территории благоустроят детские площадки и зоны отдыха. В планах застройщика — собственный детский сад на территории комплекса.

Комплекс будет расположен в 500 м от озера Радунка, в 1 км от авторынка на Перова и в 2 км от рынка “Троещина”.
Планировки квартир — на стадии проектирования.

Обзор подготовлен порталом Domik.ua.

Выбрать новостройку от “Киевгорстроя” можно на официальном сайте компании.

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