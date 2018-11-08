Огляд житлових комплексів від холдингу "Київміськбуд" на лівому березі Києва

Попередня стаття була присвячена новобудовам на правому березі Києва. У даній публікації розповімо про житлові комплекси, розташовані на лівому березі.

Дві новобудови вже зводяться, і квартири в них продаються. Це житлові комплекси “Урлівська-1” і “Каховська”. У планах холдингової компанії старт будівництва ще двох: “Урлівська-2” і ЖК по вулиці Кибальчича, 2.

Житловий комплекс “Урлівська-1”

ЖК “Урлівська-1” розташований в Дарницькому районі столиці, між Березняками і Осокорками, за 500 метрів від набережної Дніпра.

Житловий комплекс складатиметься з семи 26-поверхових будинків, розташованих у шаховому порядку на ділянці 3,07 га.

Найближча до житлового комплексу станція метро — “Осокорки”. До ключової магістралі району Дніпровської набережної — 400 м.

Вулицею Причальною, на якій розташований комплекс, ходять маршрутки №№ 177 і 178, автобус № 108.

У пішій доступності від “Урлівська-1” — гіпермаркет “Новус”, поштові та банківські відділення, озеро Жандарка і Дніпровська набережна.

У комплексі планується невеликий дитсадок. У пішій доступності — дитячий садок № 100, середня загальноосвітня школа № 329 ім. Георгія Гонгадзе і № 111 ім. Ковпака.

Всі сім будинків житлового комплексу будуть об’єднані стилобатом (верхня частина ступеневого цоколя будівлі, або загальний цокольний поверх, що поєднує кілька будівель. Сьогодні стилобати популярні в використанні при будівництві висотних будівель, так званих “свічок” — ред.). На ньому забудовник планує облаштувати прибудинкову територію: дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку, зелені алеї. У стилобатній частині комплексу розмістяться комерційні приміщення: магазини, кафе, аптеки та салони краси. У стилобаті забудовник облаштує паркінг, з’єднаний з житловою частиною будинку швидкісними ліфтами.

Переваги: двір без машин, дах стилобату, який можна експлуатувати, близькість до річки Дніпро.

Недоліки: розташована недалеко промзона, яка, згідно з прийнятим ДПТ (детальному плані територій - ред.), буде забудовуватися.

Будинок № 1 введуть в експлуатацію в ІV кварталі 2021 року.



Ціни на квартири в таблиці нижче вказані з урахуванням знижки 10% при 100-відсотковій оплаті.

Кімнат Загальна площа, від — до, кв. м Ціна за кв. м, грн 1 33,36 — 44,01 від 22 158 2 60,07 — 67,92 від 21 967 3 76,81 — 89,87 від 21 784 4+ 108,02 — 126,69 від 20 470

Житловий комплекс “Каховська”

ЖК “Каховська” зводиться в Дніпровському районі Києва, на Микільській Слобідці.

Житловий комплекс буде складатися з п’яти 26-поверхових будинків комфорт-класу: чотири односекційних, п’ятий — восьмисекційний. Кількість квартир — 2350. Площа ділянки — 4,35 га.

ЖК “Каховська” розташований в історичній частині міста. Найближча станція метро — “Лівобережна”, дорога на громадському транспорті до метро займе 10 хвилин. Зупинка автобусів №№ 95, 117 і маршрутки 215К знаходиться через дорогу від житлового комплексу. За п’ять хвилин ходу — залізнична станція Київ-Дніпровський.

У 600 метрах — парк “Перемога” і набережна Русанівської протоки. За 20 хвилин можна дійти до Академічного театру на Лівому березі, торгового центру “Комод”, супермаркету “Новус”.

У комплексі планується власний дитсадок. У пішій доступності — дитячий садок № 628, спеціалізована школа № 65 і коледж ім. Сухомлинського.

На перших поверхах житлового комплексу розмістяться магазини, ресторани та інші комерційні приміщення. Будинки розташовуються так, щоб візуально створити закриту внутрішню територію. На ній забудовник облаштує дитячі майданчики, місця для занять спортом і відпочинку. Також передбачено підземний паркінг на 292 машино-місця.

Переваги: розвинена транспортна інфраструктура, парк і протока в пішій доступності, відмінні маршрути для велопрогулянок.

Недоліки: близькість залізничного полотна, невеликий підземний паркінг.

Комплекс планують вводити в експлуатацію, починаючи з ІV кварталу 2018 роки (будинки 1, 2, 3) і закінчуючи ІV кварталом 2019 го (будинок 4).

Ціни на квартири в таблиці нижче вказані з діючими при 100-відсотковій оплаті знижками:

• 10% при покупці 1- та 2-кімнатних квартир;

• 15% при покупці 3- і 4-кімнатних квартир.

Кімнат Загальна площа від — до, кв. м Ціна за кв. м, від, грн 1 30,4 — 31,9 від 20 506 2 61,9 — 66,8 від 19 030 3 74,7 — 130,8 від 17 483 4+ 114,7 — 164,6 від 17 176

Знижка, розстрочка, іпотека

Купити квартиру в новобудовах “Київміськбуду” можна трьома способами.

Перший варіант: оплатити 100% вартості житла, отримавши знижку від забудовника в розмірі від 5 до 15% в залежності від обраного житлового комплексу.

Другий варіант: придбати квартиру в розстрочку.

Третій: скористатися іпотекою від банків-партнерів холдингової компанії “Київміськбуд”. Детальніше про умови програм лояльності можна дізнатися, ознайомившись з інфографікою нижче.

Зробити точний прорахунок допоможуть співробітники відділу продажів за телефоном +38 (044) 379 45 72.

Нові проекти “Київміськбуду”

Житловий комплекс “Урлівська-2”

Житловий комплекс “Урлівська-2” розташований в Дарницькому районі столиці, в трьох кілометрах від станції метро “Осокорки”.

Новобудова комфорт-класу.

Як і в ЖК “Урлівська-1”, особливістю комплексу стане стилобат, який об’єднує чотири 26-поверхові будинки. На даху стилобату забудовник облаштує ігрові та спортивні майданчики, зони відпочинку. У стилобатній частині розмістяться комерційні приміщення і дворівневий паркінг.

Територія буде доступна тільки для жителів комплексу і вільна від машин. Житловий комплекс розташується в десяти хвилинах ходу від набережної Дніпра і озера Нижній Тельбін.



В “Урлівська-2” заплановано такі квартири:

1-кімнатні — від 35 кв. м,

2-кімнатні — від 61 кв. м,

3-кімнатні — від 73 кв. м.

Житловий комплекс по вулиці Кибальчича, 2

Житловий комплекс по вул. Кибальчича, 2 розташований в Дніпровському районі столиці, в житловому масиві Райдужний, в п’яти кілометрах від станції метро “Дарниця”.

Житловий комплекс буде складатися з трьох 26-поверхових будинків, технологія будівництва — монолітно-каркасна. На перших поверхах розмістяться магазини, аптеки і кафе. На прибудинковій території впорядкують дитячі майданчики і зони відпочинку. У планах забудовника — власний дитсадок на території комплексу.

Комплекс буде розташований за 500 м від озера Радунка, за 1 км від авторинку на Перова і за 2 км від ринку “Троєщина”.

Планування квартир — на стадії проектування.

Огляд підготовлений порталом Domik.ua.

Вибрати новобудову від “Київміськбуду” можна на офіційному сайті компанії.