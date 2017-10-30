Обзор цен на мясо: причины роста и дальнейшие прогнозы

Больше всего подорожало сало (+64%), менее всего – курица (+32%). Средние цены на рынке страны сейчас такие: говядина – 112 грн/кг, свинина 101 грн/кг, сало – 65 грн/кг, курица 55 грн/кг. Самая дорогая мясная корзинка – традиционно в столице.

"Сало сейчас является тем продуктом, предложения по которому все меньше. Очень сильно сокращается поголовье из-за отсутствие корма. Раньше свиней нередко кормили отходами, а теперь отходов все меньше, потому что сами люди покупают меньше продуктов и, соответственно, у них меньше отходов. Приходится покупать корма. А когда выращиваешь 2-3 свиньи – себестоимость получается очень высокая. Это и повлияло на стоимость", - пояснил А.Дорошенко.

Сокращение поголовья свиней вызвано не только отсутствием корма. С начала 2016 года по всей стране было зафиксировано не менее 185 вспышек африканской чумы. За это время уничтожено 80 тысяч голов свиней. Такие данные на своей странице в ФБ приводит нардеп Сергей Тригубенко.

Помимо АЧС, цены на мясо традиционно подогревал и повышенный спрос в период летних отпусков, отмечает эксперт Евгений Дворник. Вследствие резкого скачка цен на свинину, вверх поползли и все остальные виды мясной продукции.

"Цены на свинину подтягивают цены и на другие виды мяса – говядину и курицу, поскольку рынки взаимозависимы. Традиционно при высоких ценах на говядину мясоперерабатывающие компенсируют дефицит сырья свининой или мясом курицы. Были ситуации, когда росла цена курицы, и тогда производители переориентировались на другие виды сырья, что приводило к снижению спроса и соответственно цен на конкретный вид мяса", - отметил он.

Представители розничных сетей подтверждают, что рост цен на курицу спровоцирован резкой переориентацией с дорогого "красного" мяса на относительно доступное "белое".

"Причиной подорожания курятины является стремительный рост спроса потребителей, перешедших от покупки красных типов мяса (свинины и говядины) до более доступного продукта. На красное мясо в свою очередь цена выросла, в частности, из-за вспышки АЧС на всей территории Украины, в результате которой значительное количество производителей была вынуждена сократить поголовье", - сообщается на сайте Антимонопольного комитета Украины.

Сами же потребители считают, что на рост цен могли повлиять повышение коммунальных услуг, индексация пенсий, инфляций и сезонность.

"Потребителю всегда хочется, что бы все было дешевле. Но цены к зиме всегда растут. Пенсию повысили, коммунальные услуги подорожали – естественно и цены пошли вверх", - об этом в комментарии УНН рассказала Нина, потребитель мясной продукции.

Рост цен не окончательный, считают эксперты.

"Если в следующем году уменьшат господдержку внутреннеориентированных отраслей (животноводы) - это прямым образом повлияет на рост цен. Тот скачек цен, который мы наблюдали летом этого года, был спровоцирован конкретными макроэкономическими эффектами. Себестоимость продукции росла пропорционально росту доллара в то время, как доходы населения оставались прежними. Когда минимальную зарплату подняли до 3200 грн, что абсолютно правильно, – тогда же и производители повысили цены, дабы возобновить рентабельность производства.

Теперь, когда мы говорим о необходимости ограничения дотаций для производителей, мы сами провоцируем очередной виток цен. Я рассчитываю, что этого не произойдет, и Минагрополитики вместе с Минфином прислушаются к экспертной среде", - отметил кандидат экономических наук Павел Мороз.

В противном случае Украину могут заполонить очередные "ножки Буша" - замороженное мясо низкого качества, добавил он.

"Вероятность возврата "ножек Буша" очень высока. Это будет следствием ограничения господдержки для животноводов. Если же господдержка останется на прежнем уровне, то и витка цен не должно быть. Цены на мясо и так уже выросли, спрос сбалансирован, предложение соответствует сегодняшним реалиям, валютных дисбалансов нет. Не будет витка цен, не будет и импортозамещения. Если же господдержку обрежем - риски высокие”, - пояснил эксперт.

Как бы там ни было, а в преддверии Нового года нужно рассчитывать на, то что мясо может подорожать в пределах 5-10%.

"Есть два сценария: умеренный и негативный. Умеренный говорит о том, что к концу году общий уровень инфляции будет 2-3%. Соответственно, мясо вырастет на немного больше - 5%. Негативный сценарий тоже имеет место, если общая инфляция составит до 5%. Тогда соответственно мясо подорожает на 10%", - резюмировал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Напомним, крупнейшим отечественным производителем куриного мяса является агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП), выпускающий продукцию под брендом "Наша Ряба".