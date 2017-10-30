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Обзор цен на мясо: причины роста и дальнейшие прогнозы

Обзор цен на мясо: причины роста и дальнейшие прогнозы

Киев  •  УНН

 • 52854 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. После резкого повышения цен на молочные продукты в прошлом году, абсолютным лидером подорожания этого года безусловно стало мясо. Об этом в комментарии УНН заявил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Больше всего подорожало сало (+64%), менее всего – курица (+32%). Средние цены на рынке страны сейчас такие: говядина – 112 грн/кг, свинина 101 грн/кг, сало – 65 грн/кг, курица 55 грн/кг. Самая дорогая мясная корзинка – традиционно в столице.

"Сало сейчас является тем продуктом, предложения по которому все меньше. Очень сильно сокращается поголовье из-за отсутствие корма. Раньше свиней нередко кормили отходами, а теперь отходов все меньше, потому что сами люди покупают меньше продуктов и, соответственно, у них меньше отходов. Приходится покупать корма. А когда выращиваешь 2-3 свиньи – себестоимость получается очень высокая. Это и повлияло на стоимость", - пояснил А.Дорошенко.

Сокращение поголовья свиней вызвано не только отсутствием корма. С начала 2016 года по всей стране было зафиксировано не менее 185 вспышек африканской чумы. За это время уничтожено 80 тысяч голов свиней. Такие данные на своей странице в ФБ приводит нардеп Сергей Тригубенко.

Помимо АЧС, цены на мясо традиционно подогревал и повышенный спрос в период летних отпусков, отмечает эксперт Евгений Дворник. Вследствие резкого скачка цен на свинину, вверх поползли и все остальные виды мясной продукции.

"Цены на свинину подтягивают цены и на другие виды мяса – говядину и курицу, поскольку рынки взаимозависимы. Традиционно при высоких ценах на говядину мясоперерабатывающие компенсируют дефицит сырья свининой или мясом курицы. Были ситуации, когда росла цена курицы, и тогда производители переориентировались на другие виды сырья, что приводило к снижению спроса и соответственно цен на конкретный вид мяса", - отметил он.

Представители розничных сетей подтверждают, что рост цен на курицу спровоцирован резкой переориентацией с дорогого "красного" мяса на относительно доступное "белое".

"Причиной подорожания курятины является стремительный рост спроса потребителей, перешедших от покупки красных типов мяса (свинины и говядины) до более доступного продукта. На красное мясо в свою очередь цена выросла, в частности, из-за вспышки АЧС на всей территории Украины, в результате которой значительное количество производителей была вынуждена сократить поголовье", - сообщается на сайте Антимонопольного комитета Украины.

Сами же потребители считают, что на рост цен могли повлиять повышение коммунальных услуг, индексация пенсий, инфляций и сезонность.

"Потребителю всегда хочется, что бы все было дешевле. Но цены к зиме всегда растут. Пенсию повысили, коммунальные услуги подорожали – естественно и цены пошли вверх", - об этом в комментарии УНН рассказала Нина, потребитель мясной продукции.

Рост цен не окончательный, считают эксперты.

"Если в следующем году уменьшат господдержку внутреннеориентированных отраслей (животноводы) - это прямым образом повлияет на рост цен. Тот скачек цен, который мы наблюдали летом этого года, был спровоцирован конкретными макроэкономическими эффектами. Себестоимость продукции росла пропорционально росту доллара в то время, как доходы населения оставались прежними. Когда минимальную зарплату подняли до 3200 грн, что абсолютно правильно, – тогда же и производители повысили цены, дабы возобновить рентабельность производства.

Теперь, когда мы говорим о необходимости ограничения дотаций для производителей, мы сами провоцируем очередной виток цен. Я рассчитываю, что этого не произойдет, и Минагрополитики вместе с Минфином прислушаются к экспертной среде", - отметил кандидат экономических наук Павел Мороз.

В противном случае Украину могут заполонить очередные "ножки Буша" - замороженное мясо низкого качества, добавил он.

"Вероятность возврата "ножек Буша" очень высока. Это будет следствием ограничения господдержки для животноводов. Если же господдержка останется на прежнем уровне, то и витка цен не должно быть. Цены на мясо и так уже выросли, спрос сбалансирован, предложение соответствует сегодняшним реалиям, валютных дисбалансов нет. Не будет витка цен, не будет и импортозамещения. Если же господдержку обрежем - риски высокие”, - пояснил эксперт.

Как бы там ни было, а в преддверии Нового года нужно рассчитывать на, то что мясо может подорожать в пределах 5-10%.

"Есть два сценария: умеренный и негативный. Умеренный говорит о том, что к концу году общий уровень инфляции будет 2-3%. Соответственно, мясо вырастет на немного больше - 5%. Негативный сценарий тоже имеет место, если общая инфляция составит до 5%. Тогда соответственно мясо подорожает на 10%", - резюмировал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Напомним, крупнейшим отечественным производителем куриного мяса является агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП), выпускающий продукцию под брендом "Наша Ряба".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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