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Огляд цін на м'ясо: причини зростання і подальші прогнози

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Після різкого підвищення цін на молочні продукти в минулому році, абсолютним лідером подорожчання цього року безумовно стало м'ясо. Про це в коментарі УНН заявив директор Української асоціації поставників торгових мереж Олексій Дорошенко.

Найбільше подорожчало сало (+64%), найменше - курка (+32%). Середні ціни на ринку країни зараз такі: яловичина - 112 грн/кг, свинина 101 грн/кг, сало - 65 грн/кг, курка 55 грн/кг. Найдорожча м'ясна кошик - традиційно в столиці.

"Сало зараз є тим продуктом, пропозиції по якому все менше. Дуже сильно скорочується поголів'я через відсутність корму. Раніше свиней нерідко годували відходами, а тепер відходів все менше, тому що самі люди купують менше продуктів і, відповідно, у них менше відходів. Доводиться купувати корми. А коли вирощуєш 2-3 свині - собівартість виходить дуже висока. Це і вплинуло на вартість", - пояснив О.Дорошенко.

Скорочення поголів'я свиней викликано не тільки відсутністю корму. З початку 2016 року по всій країні було зафіксовано не менше 185 спалахів африканської чуми. За цей час знищено 80 тисяч голів свиней. Такі дані на своїй сторінці в ФБ призводить нардеп Сергій Тригубенко.

Крім АЧС, ціни на м'ясо традиційно підігрівав і підвищений попит в період літніх відпусток, відзначає експерт Євген Дворник. Внаслідок різкого стрибка цін на свинину, вгору поповзли і всі інші види м'ясної продукції.

"Ціни на свинину підтягують ціни і на інші види м'яса - яловичину і курку, оскільки ринки взаємозалежні. Традиційно при високих цінах на яловичину м'ясопереробні компенсують дефіцит сировини свининою чи м'ясом курки. Були ситуації, коли росла ціна курки, і тоді виробники переорієнтувалися на інші види сировини, що призводило до зниження попиту і відповідно цін на конкретний вид м'яса", - зазначив він.

Представники роздрібних мереж підтверджують, що зростання цін на курку спровоковане різкою переорієнтацією з дорогого "червоного" м'яса на відносно доступне "біле".

"Причиною подорожчання курятини є стрімке зростання попиту споживачів, які перейшли від покупки червоних типів м'яса (свинини і яловичини) до більш доступного продукту. На червоне м'ясо в свою чергу ціна виросла, зокрема, через спалах АЧС на всій території України, в результаті якої значна кількість виробників була змушена скоротити поголів'я", - повідомляється на сайті Антимонопольного комітету України.

Самі ж споживачі вважають, що на зростання цін могли вплинути підвищення комунальних послуг, індексація пенсій, інфляцій і сезонність.

"Споживачеві завжди хочеться, що б все було дешевше. Але ціни до зими завжди ростуть. Пенсію підвищили, комунальні послуги подорожчали - природно, і ціни пішли вгору", - про це в коментарі УНН розповіла Ніна, споживач м'ясної продукції.

Зростання цін не остаточне, вважають експерти.

"Якщо в наступному році зменшать держпідтримку внутрішньоорієнтованих галузей (тваринники) - це прямим чином вплине на зростання цін. Той стрибок цін, який ми спостерігали влітку цього року, був спровокований конкретними макроекономічними ефектами. Собівартість продукції зростала пропорційно зростанню долара в той час, як доходи населення залишалися незмінними. Коли мінімальну зарплату підняли до 3200 грн, що абсолютно правильно, - тоді ж і виробники підвищили ціни, щоб відновити рентабельність виробництва.

Тепер, коли ми говоримо про необхідність обмеження дотацій для виробників, ми самі провокуємо черговий виток цін. Я розраховую, що цього не станеться, і Мінагрополітики разом з Мінфіном прислухаються до експертному середовищі", - зазначив кандидат економічних наук Павло Мороз.

В іншому випадку Україна можуть заполонити чергові "ніжки Буша" - заморожене м'ясо низької якості, додав він.

"Імовірність повернення "ніжок Буша" дуже висока. Це буде наслідком обмеження держпідтримки для тваринників. Якщо ж державна підтримка залишиться на колишньому рівні, то і витка цін не повинно бути. Ціни на м'ясо і так вже виросли, попит збалансований, пропозиція відповідає сьогоднішнім реаліям, валютних дисбалансів немає. Чи не буде витка цін, не буде і імпортозаміщення. Якщо ж держпідтримку обрізаємо - ризики високі", - пояснив експерт.

Як би там не було, а напередодні Нового року потрібно розраховувати на те, що м'ясо може подорожчати в межах 5-10%.

"Є два сценарії: помірний і негативний. Помірний говорить про те, що до кінця року загальний рівень інфляції буде 2-3%. Відповідно, м'ясо виросте на трохи більше - 5%. Негативний сценарій теж має місце, якщо загальна інфляція складе до 5%. Тоді відповідно м'ясо подорожчає на 10%", - резюмував директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Нагадаємо, найбільшим вітчизняним виробником курячого м'яса є агрохолдинг Миронівський хлібопродукт (МХП), що випускає продукцію під брендом "Наша Ряба".

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