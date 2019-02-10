Офтальмолог объяснил, каким должно быть освещение в комнате
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Наиболее комфортное для зрения освещение имеет желтый фильтр, тогда как белый фильтр может провоцировать перенапряжение глаз. Об этом сообщил заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Шупика Сергей Рыков в комментарии корреспонденту УНН.
"Для освещения важно, чтобы были лампы с желтым фильтром. Потому что, когда белый фильтр идет, то там очень много излучения идет синего спектра цвета, а синий спектр цвета токсически влияет на сетчатку глаза, то есть глаз быстро устает от синего и белого цвета. Поэтому рекомендуется вообще в школах пользоваться лампами с желтым фильтром", - отметил медик.
По его словам, длительное напряжение глаз может закончиться переутомлением, офтальмологическими, неврологическими проявлениями - это и усталость, и отсутствие желания читать, а может быть и тошнота, чаще всего - головная боль.
При этом он добавил, что во время работы за письменным столом и использованием настольной лампы также надо учесть, чтобы лампа стояла слева, а не справа, поскольку в таком случае будет падать тень.
Напомним, чтобы сохранить зрение при постоянной работе с компьютером, необходимо скорректировать цвет экрана, шрифт, а также обратить внимание на освещение в помещении.
Как сообщал УНН, одной из основных причин ухудшения зрения у детей является нарушение осанки, а также цвет освещения в помещении.