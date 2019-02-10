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Офтальмолог пояснив, яким має бути освітлення в кімнаті

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Найбільш комфортне для зору освітлення має жовтий фільтр, тоді як білий фільтр може провокувати перенапруження очей. Про це повідомив завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика Сергій Риков в коментарі кореспонденту УНН.

"Для освітлення важливо, щоб були лампи із жовтим фільтром. Тому що, коли білий фільтр іде, то там дуже багато випромінення іде синього спектру кольору, а синій спектр кольору токсично впливає на сітківку ока, тобто око швидко втомлюється від синього і білого кольору. Тому рекомендовано взагалі в школах користуватися лампами із жовтим фільтром", - зазначив медик.

За його словами, тривале напруження очей може закінчитися перевтомою, офтальмологічними, неврологічними проявами – це і втома, і відсутність бажання читати, а може бути й нудота, найчастіше – головний біль.

При цьому він додав, що під час роботи за письмовим столом і користуванням настільної лампи також треба врахувати, щоб лампа стояла зліва, а не справа, оскільки в такому випадку падатиме тінь.

Нагадаємо, щоб зберегти зір при постійній роботі з комп’ютером, необхідно скоригувати колір екрану, шрифт, а також звернути увагу на освітлення в приміщенні.

Як повідомляв УНН, однією з основних причин погіршення зору у дітей є порушення постави, а також колір освітлення в приміщенні.

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