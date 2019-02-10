Офтальмолог пояснив, яким має бути освітлення в кімнаті

"Для освітлення важливо, щоб були лампи із жовтим фільтром. Тому що, коли білий фільтр іде, то там дуже багато випромінення іде синього спектру кольору, а синій спектр кольору токсично впливає на сітківку ока, тобто око швидко втомлюється від синього і білого кольору. Тому рекомендовано взагалі в школах користуватися лампами із жовтим фільтром", - зазначив медик.

За його словами, тривале напруження очей може закінчитися перевтомою, офтальмологічними, неврологічними проявами – це і втома, і відсутність бажання читати, а може бути й нудота, найчастіше – головний біль.

При цьому він додав, що під час роботи за письмовим столом і користуванням настільної лампи також треба врахувати, щоб лампа стояла зліва, а не справа, оскільки в такому випадку падатиме тінь.

Нагадаємо, щоб зберегти зір при постійній роботі з комп’ютером, необхідно скоригувати колір екрану, шрифт, а також звернути увагу на освітлення в приміщенні.

Як повідомляв УНН, однією з основних причин погіршення зору у дітей є порушення постави, а також колір освітлення в приміщенні.