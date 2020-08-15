Оформил кредитов на 100 тыс. грн на сожительницу: задержан мошенник
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Бориславе Львовской области полицейские разоблачили злоумышленника, который оформил на свою сожительницу за полгода 13 кредитов на почти 100 тысяч гривен. За содеянное 32-летнему жителю города Золочев грозит наказание - до трех лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
По данным полиции, злоумышленник познакомился с 52-летней жительницей поселка Сходница Дрогобычского района в январе.
"Воспользовавшись доверием женщины, он переехал жить в ее квартиру, получил доступ к ее паспортным данным, и начал оформлять на имя своей подруги онлайн-кредиты", - указали в ведомстве.
В июне женщина, узнав об этом, обратилась за помощью в полицию.
"Установлено, что с января по июнь 2020 года злоумышленнику удалось оформить через банковские учреждения 13 кредитов на имя своей сожительницы на общую сумму около 100 000 гривен", - отметили в полиции.
13 августа следователи территориального подразделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве разоблачили деятельность "черных" колл-центров, обманывавших клиентов банков.