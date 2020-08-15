Оформил кредитов на 100 тыс. грн на сожительницу: задержан мошенник

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 77159 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101042 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125348 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106605 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126476 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101008 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101860 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103838 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101904 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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КИЕВ. 15 августа. УНН. В Бориславе Львовской области полицейские разоблачили злоумышленника, который оформил на свою сожительницу за полгода 13 кредитов на почти 100 тысяч гривен. За содеянное 32-летнему жителю города Золочев грозит наказание - до трех лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

По данным полиции, злоумышленник познакомился с 52-летней жительницей поселка Сходница Дрогобычского района в январе.

"Воспользовавшись доверием женщины, он переехал жить в ее квартиру, получил доступ к ее паспортным данным, и начал оформлять на имя своей подруги онлайн-кредиты", - указали в ведомстве.

В июне женщина, узнав об этом, обратилась за помощью в полицию.

"Установлено, что с января по июнь 2020 года злоумышленнику удалось оформить через банковские учреждения 13 кредитов на имя своей сожительницы на общую сумму около 100 000 гривен", - отметили в полиции.

13 августа следователи территориального подразделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве разоблачили деятельность "черных" колл-центров, обманывавших клиентов банков.

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