Оформив кредитів на 100 тис. грн на співмешканку: затримано шахрая
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Бориславі на Львівщині поліцейські викрили зловмисника, який оформив на свою співмешканку за пів року 13 кредитів на майже 100 тисяч гривень. За скоєне 32-річному жителю міста Золочів загрожує покарання - до трьох років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
За даними поліції, зловмисник познайомився з 52-річною жителькою селища Східниця Дрогобицького району у січні.
"Скориставшись довірою жінки, він переїхав жити у її помешкання, отримав доступ до її паспортних даних, та почав оформляти на ім’я своєї подруги онлайн-кредити", - вказали у відомстві.
У червні жінка, довідавшись про це, звернулась за допомогою до поліції.
"Встановлено, що з січня по червень 2020 року зловмиснику вдалося оформити через банківські установи 13 кредитів на ім’я своєї співмешканки на загальну суму близько 100 тисяч гривень", - зазначили у поліції.
13 серпня слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві викрили діяльність “чорних” Сall–центрів, які ошукували клієнтів банків.