Официальный партнер ОИ-2020 газета Asahi призвала отменить Олимпиаду из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Японская газета Asahi, которая является официальным партнером летних Олимпийских игр в Токио, призвала отменить соревнования из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в редакторской колонке, опубликованной в среду на сайте издания, передает УНН.
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"Распространение нового коронавируса все еще не остановлено, а в Токио и ряде других регионов страны придется продлить действие режима чрезвычайного положения. В связи с этим мы не считаем разумным проведения этим летом Олимпийских игр в Токио, - подчеркивается в заявлении Asahi. - Мы призываем премьер-министра (Японии Йосихиде) Сугу трезво оценить ситуацию и отменить предстоящие соревнования".
Напомним
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение о допуске японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.
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