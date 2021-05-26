Офіційний партнер ОІ-2020 газета Asahi закликала скасувати Олімпіаду через коронавируса
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Японська газета Asahi, яка є офіційним партнером літніх Олімпійських ігор в Токіо, закликала скасувати змагання через ситуацію з коронавірусом. Про це йдеться в редакторській колонці, опублікованій у середу на сайті видання, передає УНН.
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“Поширення нового коронавірусу все ще не зупинено, а в Токіо і ряді інших регіонів країни доведеться продовжити дію режиму надзвичайного стану. У зв’язку з цим ми не вважаємо розумним проведення цього літа Олімпійських ігор в Токіо, — підкреслюється в заяві Asahi. — Ми закликаємо прем’єр -міністра (Японії Йосіхіде) Сугу тверезо оцінити ситуацію, що склалася і скасувати майбутні змагання”.
Нагадаємо
Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік і тепер відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
20 березня організатори остаточно вирішили проводити Ігри без іноземних уболівальників. Рішення з приводу допуску японських глядачів повинно бути прийнято в червні в залежності від ситуації з поширенням коронавируса в країні.
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