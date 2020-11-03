Официальный курс гривны установлен на уровне 28,58 грн/доллар

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 18323 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 79947 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 61432 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 102917 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 78986 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 91228 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 101555 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101135 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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3 марта, 21:00 • 114432 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 28,58 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,58 грн/доллар

Киев  •  УНН

 • 28004 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. На 3 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,58 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.5827 грн за доллар;

33.2917 грн за евро;

0.35542 грн за российский рубль;

36.9760 грн за фунт стерлингов.

По сравнению со 2 ноября курс доллара, евро и фунта стерлингов вырос, курс рубля — упал.

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