Официальный курс гривны установлен на уровне 28,58 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. На 3 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,58 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.5827 грн за доллар;
33.2917 грн за евро;
0.35542 грн за российский рубль;
36.9760 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 ноября курс доллара, евро и фунта стерлингов вырос, курс рубля — упал.