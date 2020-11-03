Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,58 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На 3 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,58 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.5827 грн за долар;
33.2917 грн за євро;
0.35542 грн за російський рубль;
36.9760 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 2 листопада курс долара, євро та фунта стерлінгів зріс, курс рубля — впав.