Официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. По состоянию на 22 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.0391 грн за доллар;
34.1811 грн за евро;
0.37228 грн за российский рубль;
37.2836 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 декабря курс доллара и евро — вырос, рубля и фунта стерлингов — снизился.