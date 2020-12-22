Официальный курс гривны установлен на уровне 28,03 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.0391 грн за доллар;

34.1811 грн за евро;

0.37228 грн за российский рубль;

37.2836 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 21 декабря курс доллара и евро — вырос, рубля и фунта стерлингов — снизился.