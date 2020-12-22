Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,03 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Станом на 22 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,03 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.0391 грн за долар;
34.1811 грн за євро;
0.37228 грн за російський рубль;
37.2836 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 21 грудня курс долара та євро — зріс, рубля та фунту стерлінгів — знизився.