Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,03 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.0391 грн за долар;

34.1811 грн за євро;

0.37228 грн за російський рубль;

37.2836 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 21 грудня курс долара та євро — зріс, рубля та фунту стерлінгів — знизився.