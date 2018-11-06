Официальный курс гривны установлен на уровне 28,01 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,01 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 ноября установлены на таком уровне:
28.015313 грн за доллар;
31.853411 грн за евро;
0.427190 грн за российский рубль;
36.389342 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 ноября курс всех валют — снизился.