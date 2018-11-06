Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,01 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,01 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 листопада встановлені на такому рівні:
28.015313 грн за долар;
31.853411 грн за євро;
0.427190 грн за російський рубль;
36.389342 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 5 листопада курс усіх валют — знизився.