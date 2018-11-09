Официальный курс гривны установлен на уровне 27,89 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,89 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 ноября установлены на таком уровне:
27.926734 грн за доллар;
31.903501 грн за евро;
0.421760 грн за российский рубль;
36.602114 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 ноября курс всех валют (кроме доллара, курс которого вырос), снизился.