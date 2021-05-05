Официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По состоянию на 5 мая 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.733000 грн за доллар;
33.511200 грн за евро;
0.369640 грн за российский рубль;
38.560000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 мая курс валют упал.