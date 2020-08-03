Официальный курс гривны установлен на уровне 27,68 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На 3 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,68 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.679800 грн за доллар;
32.781200 грн за евро;
0.373870 грн за российский рубль;
36.398900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 августа курс доллара и рубля упал, когда курс евро и фунта - вырос.