Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,68 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На 3 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,68 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.679800 грн за долар;
32.781200 грн за євро;
0.373870 грн за російський рубль;
36.398900 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 2 серпня курс долара та рубля впав, коли курс євро та фунта - зріс.