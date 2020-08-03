Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,68 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.679800 грн за долар;

32.781200 грн за євро;

0.373870 грн за російський рубль;

36.398900 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 2 серпня курс долара та рубля впав, коли курс євро та фунта - зріс.