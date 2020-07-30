Официальный курс гривны установлен на уровне 27,68 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. На 30 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,68 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.686700 грн за доллар;
32.469600 грн за евро;
0.382140 грн за российский рубль;
35.916600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 июля курс всех валют вырос.