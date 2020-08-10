Официальный курс гривны установлен на уровне 27,65 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На 10 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,65 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.648600 грн за доллар;
32.684800 грн за евро;
0.375530 грн за российский рубль;
36.165800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 августа курс всех валют - упал.