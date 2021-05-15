Официальный курс гривны установлен на уровне 27,62 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.627300 грн за доллар;

33.373800 грн за евро;

0.371730 грн за российский рубль;

38.762500 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 14 мая курс всех валют не изменился.