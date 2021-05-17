Официальный курс гривны установлен на уровне 27,61 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. По состоянию на 17 мая 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,61 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.614200 грн за доллар;
33.478100 грн за евро;
0.373510 грн за российский рубль;
0.373510 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 16 мая курс всех валют вырос, кроме доллара.