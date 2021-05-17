Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,61 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Станом на 17 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,61 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.614200 грн за долар;
33.478100 грн за євро;
0.373510 грн за російський рубль;
0.373510 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 16 травня курс всіх валют зріс, крім долара.