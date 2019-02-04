Официальный курс гривны установлен на уровне 27,57 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На 4 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,57 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 февраля установлены на таком уровне:
27.570704 грн за доллар;
31.626355 грн за евро;
0.419900 грн за российский рубль;
35.984838 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 февраля курс всех валют — снизился.