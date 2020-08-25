Официальный курс гривны установлен на уровне 27,39 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. На 26 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,39 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.394200 грн за доллар;
32.241600 грн за евро;
0.367230 грн за российский рубль;
35.908300 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 августа курс валют — снизился.