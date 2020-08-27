Официальный курс гривны установлен на уровне 27,38 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. На 27 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,38 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.386000 грн за доллар;
32.281200 грн за евро;
0.361270 грн за российский рубль;
35.992100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 26 августа курс валют — снизился.