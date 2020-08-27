Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,38 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На 27 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,38 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.386000 грн за долар;
32.281200 грн за євро;
0.361270 грн за російський рубль;
35.992100 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 26 серпня курс валют — знизився.