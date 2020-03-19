Официальный курс гривны установлен на уровне 27,27 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На 19 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,27 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.268500 грн за доллар;
29.793600 грн за евро;
0.341750 грн за российский рубль;
32.339100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 марта курс доллара и евро вырос, а рубля и фунта снизился.