Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,27 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На 19 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,27 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.268500 грн за долар;
29.793600 грн за євро;
0.341750 грн за російський рубль;
32.339100 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 18 березня курс долара і євро зріс, а рубля і фунта знизився.