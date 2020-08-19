Официальный курс гривны установлен на уровне 27,23 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. На 19 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,23 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.229700 грн за доллар;
32.497300 грн за евро;
0.372860 грн за российский рубль;
35.928200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 августа курс доллара — упал, остальным валютам — вырос.