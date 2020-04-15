Официальный курс гривны установлен на уровне 27,09 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. На 15 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,09 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.089900 грн за доллар;
29.708100 грн за евро;
0.369890 грн за российский рубль;
34.065500 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 14 апреля курс всех указанных валют вырос.