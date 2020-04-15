Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,09 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На 15 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,09 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.089900 грн за долар;
29.708100 грн за євро;
0.369890 грн за російський рубль;
34.065500 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 14 квітня курс усіх зазначених валют зріс.