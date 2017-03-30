Официальный курс гривны установлен на уровне 27,04 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,04 грн / долл, передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 марта, установлены на таком уровне:
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- 27,040108 грн за доллар;
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- 29,062708 грн за евро;
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- 0,474190 грн за российский рубль;
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- 33,643234 грн за фунт стерлингов.
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По сравнению с 29 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль уменьшилась; цена на фунт стерлингов несколько уменьшилась.
Как сообщал УНН, на 29 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 27,12 грн / долл.