Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,04 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 березня, встановлені на такому рівні:



27,040108 грн за долар;



29,062708 грн за євро;



0,474190 грн за російський рубль;



33,643234 грн за фунт стерлінгів.



Порівняно з 29 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар впав в ціні; ціна на євро дещо зменшилась; ціна на російський рубль зменшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо зменшилась.

Як повідомляв УНН, на 29 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 27,12 грн/дол.