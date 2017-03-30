Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,04 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,04 грн/дол, передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 березня, встановлені на такому рівні:
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- 27,040108 грн за долар;
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- 29,062708 грн за євро;
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- 0,474190 грн за російський рубль;
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- 33,643234 грн за фунт стерлінгів.
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Порівняно з 29 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар впав в ціні; ціна на євро дещо зменшилась; ціна на російський рубль зменшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо зменшилась.
Як повідомляв УНН, на 29 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 27,12 грн/дол.