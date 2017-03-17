Официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 марта, установлены на таком уровне:



26,979000 грн за доллар;



28,937675 грн за евро;



0,463210 грн за российский рубль;



33,334496 грн за фунт стерлингов.



По сравнению с 16 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар поднялся в цене; цена на евро выросла; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов также несколько увеличилась.

Как сообщал УНН, на 16 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 26,88 грн/долл.