Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,98 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 березня, встановлені на такому рівні:



26,979000 грн за долар;



28,937675 грн за євро;



0,463210 грн за російський рубль;



33,334496 грн за фунт стерлінгів.



Порівняно з 16 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар піднявся в ціні; ціна на євро зросла; ціна на російський рубль збільшилась; ціна на фунт стерлінгів також дещо збільшилась.

Як повідомляв УНН, на 16 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,88 грн/дол.