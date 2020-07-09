Официальный курс гривны установлен на уровне 26,95 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. На 9 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,95 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.951400 грн за доллар;
30.429500 грн за евро;
0.378280 грн за российский рубль;
33.832100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 июля курс всех валют — вырос.