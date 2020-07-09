Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,95 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. На 9 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,95 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.951400 грн за долар;
30.429500 грн за євро;
0.378280 грн за російський рубль;
33.832100 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 8 липня курс усіх валют — зріс.