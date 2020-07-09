Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,95 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.951400 грн за долар;

30.429500 грн за євро;

0.378280 грн за російський рубль;

33.832100 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 8 липня курс усіх валют — зріс.