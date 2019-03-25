Официальный курс гривны установлен на уровне 26,88 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На 26 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,88 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 марта установлены на таком уровне:
26.889136 грн за доллар;
30.451947 грн за евро;
0.416890 грн за российский рубль;
35.558918 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 марта курс всех валют (кроме фунта стерлингов, курс которого вырос) — снизился.