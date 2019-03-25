Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,88 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На 26 березня 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,88 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 26 березня встановлені на такому рівні:
26.889136 грн за долар;
30.451947 грн за євро;
0.416890 грн за російський рубль;
35.558918 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 25 березня курс усіх валют (окрім фунту стерлінгів, курс якого зріс) — знизився.